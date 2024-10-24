3rd Test Day 1 Live: England Bat First In Series-Decider vs Rejuvenated Pak
Pakistan vs England, 3rd Test Day 1, Live Updates: England captain Ben Stokes won the toss and opted to bat in the third and final Test against Pakistan in Rawalpindi on Thursday. The series is tied 1-1 after England won the first Test by an innings and 47 runs before Pakistan clinched the second by 152 runs, both played in Multan. Pakistan, seeking a first series win at home since beating South Africa in February 2021, entered the Test with three spinners in Noman Ali, Sajid Khan and Zahid Mahmood. Aamer Jamal is their only fast bowler. (Live Scorecard)
notify
loadJSFile(‘/js/midstory_scorewidget.js?prod-ver=93.19’);
var langtype = “”;
var Js_Team_Home = {
“Name_Full”: “Pakistan”,
“Name_Short”: “PAK”,
“Players”: {
“70241”: {
“Position”: “1”,
“Name_Full”: “Saim Ayub”,
“Name_Short”: “S Ayub”,
“Skill”: “1”,
“Skill_Name”: “Batsman”,
“Role”: “Batter”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “6”,
“Batting”: {
“Style”: “LHB”,
“Average”: “29.60”,
“Strikerate”: “54.31”,
“Runs”: “296”
},
“Bowling”: {
“Style”: “RMF”,
“Average”: “45”,
“Economyrate”: “6.42”,
“Wickets”: “3”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 6,
“nationality”: “Pakistan”
},
“65728”: {
“Position”: “2”,
“Name_Full”: “Abdullah Shafique”,
“Name_Short”: “A Shafique”,
“Skill”: “1”,
“Skill_Name”: “Batsman”,
“Role”: “Batter”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “22”,
“Batting”: {
“Style”: “RHB”,
“Average”: “39.07”,
“Strikerate”: “44.07”,
“Runs”: “1485”
},
“Bowling”: {
“Style”: “OB”,
“Average”: “0”,
“Economyrate”: “0.0”,
“Wickets”: “0”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 6,
“nationality”: “Pakistan”
},
“11754”: {
“Position”: “3”,
“Name_Full”: “Shan Masood”,
“Name_Short”: “S Masood”,
“Iscaptain”: true,
“Skill”: “1”,
“Skill_Name”: “Batsman”,
“Role”: “Batter”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “38”,
“Batting”: {
“Style”: “LHB”,
“Average”: “29.41”,
“Strikerate”: “51.83”,
“Runs”: “2059”
},
“Bowling”: {
“Style”: “RMF”,
“Average”: “46”,
“Economyrate”: “3.83”,
“Wickets”: “2”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 6,
“nationality”: “Pakistan”
},
“64063”: {
“Position”: “4”,
“Name_Full”: “Kamran Ghulam”,
“Name_Short”: “K Ghulam”,
“Skill”: “3”,
“Skill_Name”: “All-Rounder”,
“Role”: “All-Rounder”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “2”,
“Batting”: {
“Style”: “RHB”,
“Average”: “72”,
“Strikerate”: “54.75”,
“Runs”: “144”
},
“Bowling”: {
“Style”: “SLO”,
“Average”: “0”,
“Economyrate”: “0.0”,
“Wickets”: “0”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 6,
“nationality”: “Pakistan”
},
“64153”: {
“Position”: “5”,
“Name_Full”: “Saud Shakeel”,
“Name_Short”: “S Shakeel”,
“Skill”: “1”,
“Skill_Name”: “Batsman”,
“Role”: “Batter”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “15”,
“Batting”: {
“Style”: “LHB”,
“Average”: “53”,
“Strikerate”: “47.32”,
“Runs”: “1272”
},
“Bowling”: {
“Style”: “LS”,
“Average”: “0”,
“Economyrate”: “8.83”,
“Wickets”: “0”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 6,
“nationality”: “Pakistan”
},
“20286”: {
“Position”: “6”,
“Name_Full”: “Mohammad Rizwan”,
“Name_Short”: “M Rizwan”,
“Iskeeper”: true,
“Skill”: “4”,
“Skill_Name”: “Wicket Keeper”,
“Role”: “Wicket Keeper”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “35”,
“Batting”: {
“Style”: “RHB”,
“Average”: “42.21”,
“Strikerate”: “54.56”,
“Runs”: “1984”
},
“Bowling”: {
“Style”: “”,
“Average”: “0”,
“Economyrate”: “0.0”,
“Wickets”: “0”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 6,
“nationality”: “Pakistan”
},
“64078”: {
“Position”: “7”,
“Name_Full”: “Salman Agha”,
“Name_Short”: “S Agha”,
“Skill”: “3”,
“Skill_Name”: “All-Rounder”,
“Role”: “All-Rounder”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “17”,
“Batting”: {
“Style”: “RHB”,
“Average”: “47.60”,
“Strikerate”: “64.70”,
“Runs”: “1190”
},
“Bowling”: {
“Style”: “OB”,
“Average”: “58.56”,
“Economyrate”: “3.71”,
“Wickets”: “16”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 6,
“nationality”: “Pakistan”
},
“69957”: {
“Position”: “8”,
“Name_Full”: “Aamer Jamal”,
“Name_Short”: “A Jamal”,
“Skill”: “3”,
“Skill_Name”: “All-Rounder”,
“Role”: “All-Rounder”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “6”,
“Batting”: {
“Style”: “RHB”,
“Average”: “30.37”,
“Strikerate”: “54.24”,
“Runs”: “243”
},
“Bowling”: {
“Style”: “RMF”,
“Average”: “28.05”,
“Economyrate”: “4.44”,
“Wickets”: “19”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 6,
“nationality”: “Pakistan”
},
“14291”: {
“Position”: “9”,
“Name_Full”: “Noman Ali”,
“Name_Short”: “N Ali”,
“Skill”: “2”,
“Skill_Name”: “Bowler”,
“Role”: “Bowler”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “17”,
“Batting”: {
“Style”: “LHB”,
“Average”: “18.11”,
“Strikerate”: “46.80”,
“Runs”: “308”
},
“Bowling”: {
“Style”: “SLO”,
“Average”: “29.55”,
“Economyrate”: “2.98”,
“Wickets”: “60”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 6,
“nationality”: “Pakistan”
},
“38066”: {
“Position”: “10”,
“Name_Full”: “Sajid Khan”,
“Name_Short”: “S Khan”,
“Skill”: “2”,
“Skill_Name”: “Bowler”,
“Role”: “Bowler”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “10”,
“Batting”: {
“Style”: “RHB”,
“Average”: “10.18”,
“Strikerate”: “45.71”,
“Runs”: “112”
},
“Bowling”: {
“Style”: “OB”,
“Average”: “32.64”,
“Economyrate”: “3.24”,
“Wickets”: “37”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 6,
“nationality”: “Pakistan”
},
“21562”: {
“Position”: “11”,
“Name_Full”: “Zahid Mahmood”,
“Name_Short”: “Z Mahmood”,
“Skill”: “2”,
“Skill_Name”: “Bowler”,
“Role”: “Bowler”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “4”,
“Batting”: {
“Style”: “RHB”,
“Average”: “5”,
“Strikerate”: “18.34”,
“Runs”: “20”
},
“Bowling”: {
“Style”: “LB”,
“Average”: “38.41”,
“Economyrate”: “6.72”,
“Wickets”: “12”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 6,
“nationality”: “Pakistan”
}
}
};
var Js_Team_Away = {
“Name_Full”: “England”,
“Name_Short”: “ENG”,
“Players”: {
“67258”: {
“Position”: “1”,
“Name_Full”: “Zak Crawley”,
“Name_Short”: “Z Crawley”,
“Skill”: “1”,
“Skill_Name”: “Batsman”,
“Role”: “Batter”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “50”,
“Batting”: {
“Style”: “RHB”,
“Average”: “32.32”,
“Strikerate”: “65.88”,
“Runs”: “2845”
},
“Bowling”: {
“Style”: “OB”,
“Average”: “0”,
“Economyrate”: “0”,
“Wickets”: “0”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 3,
“nationality”: “England”
},
“63082”: {
“Position”: “2”,
“Name_Full”: “Ben Duckett”,
“Name_Short”: “B Duckett”,
“Skill”: “4”,
“Skill_Name”: “Batsman”,
“Role”: “Batsman”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “29”,
“Batting”: {
“Style”: “LHB”,
“Average”: “41.56”,
“Strikerate”: “86.18”,
“Runs”: “2078”
},
“Bowling”: {
“Style”: “OB”,
“Average”: “0”,
“Economyrate”: “0”,
“Wickets”: “0”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 3,
“nationality”: “England”
},
“66403”: {
“Position”: “3”,
“Name_Full”: “Ollie Pope”,
“Name_Short”: “O Pope”,
“Skill”: “1”,
“Skill_Name”: “Batsman”,
“Role”: “Batter”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “52”,
“Batting”: {
“Style”: “RHB”,
“Average”: “34.12”,
“Strikerate”: “63.52”,
“Runs”: “2935”
},
“Bowling”: {
“Style”: “”,
“Average”: “0”,
“Economyrate”: “0”,
“Wickets”: “0”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 3,
“nationality”: “England”
},
“10129”: {
“Position”: “4”,
“Name_Full”: “Joe Root”,
“Name_Short”: “J Root”,
“Skill”: “1”,
“Skill_Name”: “All-Rounder”,
“Role”: “Batter”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “149”,
“Batting”: {
“Style”: “RHB”,
“Average”: “51.08”,
“Strikerate”: “57.16”,
“Runs”: “12721”
},
“Bowling”: {
“Style”: “OB”,
“Average”: “45.65”,
“Economyrate”: “3.29”,
“Wickets”: “70”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 3,
“nationality”: “England”
},
“66374”: {
“Position”: “5”,
“Name_Full”: “Harry Brook”,
“Name_Short”: “H Brook”,
“Skill”: “1”,
“Skill_Name”: “Batsman”,
“Role”: “Batter”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “21”,
“Batting”: {
“Style”: “RHB”,
“Average”: “57.72”,
“Strikerate”: “88.15”,
“Runs”: “1905”
},
“Bowling”: {
“Style”: “RM”,
“Average”: “37”,
“Economyrate”: “2.64”,
“Wickets”: “1”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 3,
“nationality”: “England”
},
“10130”: {
“Position”: “6”,
“Name_Full”: “Ben Stokes”,
“Name_Short”: “B Stokes”,
“Iscaptain”: true,
“Skill”: “3”,
“Skill_Name”: “All-Rounder”,
“Role”: “All-Rounder”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “107”,
“Batting”: {
“Style”: “LHB”,
“Average”: “35.57”,
“Strikerate”: “59.62”,
“Runs”: “6549”
},
“Bowling”: {
“Style”: “RFM”,
“Average”: “32.21”,
“Economyrate”: “3.30”,
“Wickets”: “203”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 3,
“nationality”: “England”
},
“69554”: {
“Position”: “7”,
“Name_Full”: “Jamie Smith”,
“Name_Short”: “J Smith”,
“Iskeeper”: true,
“Skill”: “4”,
“Skill_Name”: “Wicket Keeper”,
“Role”: “Wicket Keeper”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “9”,
“Batting”: {
“Style”: “RHB”,
“Average”: “41.92”,
“Strikerate”: “72.76”,
“Runs”: “545”
},
“Bowling”: {
“Style”: “”,
“Average”: “0”,
“Economyrate”: “0”,
“Wickets”: “0”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 3,
“nationality”: “England”
},
“69416”: {
“Position”: “8”,
“Name_Full”: “Gus Atkinson”,
“Name_Short”: “G Atkinson”,
“Skill”: “2”,
“Skill_Name”: “Bowler”,
“Role”: “Bowler”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “8”,
“Batting”: {
“Style”: “RHB”,
“Average”: “22.66”,
“Strikerate”: “76.11”,
“Runs”: “204”
},
“Bowling”: {
“Style”: “RFM”,
“Average”: “21.86”,
“Economyrate”: “4.04”,
“Wickets”: “38”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 3,
“nationality”: “England”
},
“86794”: {
“Position”: “9”,
“Name_Full”: “Rehan Ahmed”,
“Name_Short”: “R Ahmed”,
“Skill”: “3”,
“Skill_Name”: “Bowler”,
“Role”: “Bowler”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “5”,
“Batting”: {
“Style”: “RHB”,
“Average”: “10.87”,
“Strikerate”: “59.58”,
“Runs”: “87”
},
“Bowling”: {
“Style”: “LBG”,
“Average”: “34.50”,
“Economyrate”: “3.99”,
“Wickets”: “18”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 3,
“nationality”: “England”
},
“57677”: {
“Position”: “10”,
“Name_Full”: “Jack Leach”,
“Name_Short”: “J Leach”,
“Skill”: “2”,
“Skill_Name”: “Bowler”,
“Role”: “Bowler”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “39”,
“Batting”: {
“Style”: “LHB”,
“Average”: “13.48”,
“Strikerate”: “36.33”,
“Runs”: “472”
},
“Bowling”: {
“Style”: “SLO”,
“Average”: “33.61”,
“Economyrate”: “3.06”,
“Wickets”: “140”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 3,
“nationality”: “England”
},
“105551”: {
“Position”: “11”,
“Name_Full”: “Shoaib Bashir”,
“Name_Short”: “S Bashir”,
“Skill”: “2”,
“Skill_Name”: “Bowler”,
“Role”: “Bowler”,
“Confirm_XI”: true,
“Matches”: “12”,
“Batting”: {
“Style”: “RHB”,
“Average”: “6.30”,
“Strikerate”: “36.84”,
“Runs”: “63”
},
“Bowling”: {
“Style”: “OB”,
“Average”: “37.23”,
“Economyrate”: “3.50”,
“Wickets”: “38”
},
“status_id”: 12,
“status”: “Available”,
“nationality_id”: 3,
“nationality”: “England”
}
}
};
var __livematchurls=”https://sports.ndtv.com/cricket/pak-vs-eng-scorecard-live-cricket-score-england-in-pakistan-3-test-series-2024-3rd-test-pken10242024247795″;
Get the Latest Cricket Updates, Check Bangadesh Tour of India 2024, Schedule, Results and News Updates at NDTV Sports. Like Us On Facebook Or Follow Us On Twitter For More Sports Updates. You Can Also Download The NDTV Cricket App For Android Or iOS.