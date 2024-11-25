IPL 2025 Auction Day 2: Full List Of Players Who Are To Go Under The Hammer
After a total of 83 players went under the hammer on Day 1 of the Indian Premier League (IPL) 2025 auction, nearly 500 players are set to find out what fate has in store for them on Monday. The Day 2 unfolds with some capped batters being put up for auction, including the likes of Mayank Agarwal, Faf du Plessis, Glenn Phillips, Ajinkya Rahane, Prithvi Shaw, etc.
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The likes of Rishabh Pant, Venkatesh Iyer, Shreyas Iyer, Yuzvendra Chahal and a few others made it big on Sunday. The second and the final day of the auction is also expected to produce a few surprises.
List of players who are to be auction on Day 2 of the IPL 2025 mega auction:
84. Mayank Agarwal – India – INR 1 Crore
85. Faf Du Plessis – South Africa – INR 2 Crore
86. Glenn Phillips – New Zealand – INR 2 Crore
87. Rovman Powell – West Indies – INR 1.5 Crore
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88. Ajinkya Rahane – India – INR 1.5 Crore
89. Prithvi Shaw – India – INR 75 Lakh
90. Kane Williamson – New Zealand – INR 2 Crore
91. Sam Curran – England – INR 2 Crore
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92. Marco Jansen – South Africa – INR 1.25 Crore
93. Daryl Mitchell – New Zealand – INR 2 Crore
94. Krunal Pandya – India – INR 2 Crore
95. Nitish Rana – India – INR 1.5 Crore
96. Washington Sundar – India – INR 2 Crore
97. Shardul Thakur – India – INR 2 Crore
98. K.S Bharat – India – INR 75 Lakh
99. Alex Carey – Australia – INR 1 Crore
100. Donovan Ferreira – South Africa – INR 75 Lakh
101. Shai Hope – West Indies – INR 1.25 Crore
102. Josh Inglis – Australia – INR 2 Crore
103. Ryan Rickelton – South Africa – INR 1 Crore
104. Deepak Chahar – India – INR 2 Crore
105. Gerald Coetzee – South Africa – INR 1.25 Crore
106. Akash Deep – India – INR 1 Crore
107. Tushar Deshpande – India – INR 1 Crore
108. Lockie Ferguson – New Zealand – INR 2 Crore
109. Bhuvneshwar Kumar – India – INR 2 Crore
110. Mukesh Kumar – India – INR 2 Crore
111. Allah Ghazanfar – Afghanistan – INR 75 Lakh
112. Akeal Hosein – West Indies – INR 1.5 Crore
113. Keshav Maharaj – South Africa – INR 75 Lakh
114. Mujeeb Ur Rahman – Afghanistan – INR 2 Crore
115. Adil Rashid – England – INR 2 Crore
116. Vijayakanth Viyaskanth – Sri Lanka – INR 75 Lakh
117. Ricky Bhui – India – INR 30 Lakh
118. Swastik Chhikara – India – INR 30 Lakh
119. Aarya Desai – India – INR 30 Lakh
120. Shubham Dubey – India – INR 30 Lakh
121. Madhav Kaushik – India – INR 30 Lakh
122. Pukhraj Mann – India – INR 30 Lakh
123. Shaik Rasheed – India – INR 30 Lakh
124. Himmat Singh – India – INR 30 Lakh
125. Mayank Dagar – India – INR 30 Lakh
126. Anshul Kamboj – India – INR 30 Lakh
127. Mohd. Arshad Khan – India – INR 30 Lakh
128. Darshan Nalkande – India – INR 30 Lakh
129. Suyash Prabhudessai – India – INR 30 Lakh
130. Anukul Roy – India – INR 30 Lakh
131. Swapnil Singh – India – INR 30 Lakh
132. Sanvir Singh – India – INR 30 Lakh
133. Avanish Aravelly – India – Base Price: INR 30 Lakh
134. Vansh Bedi – India – Base Price: INR 30 Lakh
135. Saurav Chauhan – India – Base Price: INR 30 Lakh
136. Harvik Desai – India – Base Price: INR 30 Lakh
137. Tom Kohler-Cadmore – England – Base Price: INR 50 Lakh
138. Kunal Rathore – India – Base Price: INR 30 Lakh
139. B.R Sharath – India – Base Price: INR 30 Lakh
140. Gurnoor Singh Brar – India – Base Price: INR 30 Lakh
141. Mukesh Choudhary – India – Base Price: INR 30 Lakh
142. Sakib Hussain – India – Base Price: INR 30 Lakh
143. Vidwath Kaverappa – India – Base Price: INR 30 Lakh
144. Rajan Kumar – India – Base Price: INR 30 Lakh
145. Sushant Mishra – India – Base Price: INR 30 Lakh
146. Arjun Tendulkar – India – Base Price: INR 30 Lakh
147. Zeeshan Ansari – India – Base Price: INR 30 Lakh
148. Prince Choudhary – India – Base Price: INR 30 Lakh
149. Himanshu Sharma – India – Base Price: INR 30 Lakh
150. M. Siddharth – India – Base Price: INR 30 Lakh
151. Digvesh Singh – India – Base Price: INR 30 Lakh
152. Prashant Solanki – India – Base Price: INR 30 Lakh
153. Jhathavedh Subramanyan – India – Base Price: INR 30 Lakh
154. Finn Allen – New Zealand – Base Price: INR 2 Crore
155. Dewald Brevis – South Africa – Base Price: INR 75 Lakh
156. Ben Duckett – England – Base Price: INR 2 Crore
157. Manish Pandey – India – Base Price: INR 75 Lakh
158. Rilee Rossouw – South Africa – Base Price: INR 2 Crore
159. Sherfane Rutherford – West Indies – Base Price: INR 1.5 Crore
160. Ashton Turner – Australia – Base Price: INR 1 Crore
161. James Vince – England – Base Price: INR 2 Crore
162. Shahbaz Ahamad – India – Base Price: INR 1 Crore
163. Moeen Ali – England – Base Price: INR 2 Crore
164. Tim David – Australia – Base Price: INR 1.3 Crore
165. Deepak Hooda – India – Base Price: INR 75 Lakh
166. Will Jacks – England – Base Price: INR 2 Crore
167. Azmatullah Omarzai – Afghanistan – Base Price: INR 1.5 Crore
168. R. Sai Kishore – India – Base Price: INR 75 Lakh
169. Romario Shepherd – West Indies – Base Price: INR 1.5 Crore
170. Tom Banton – England – Base Price: INR 2 Crore
171. Sam Billings – England – Base Price: INR 1.5 Crore
172. Jordan Cox – England – Base Price: INR 1.25 Crore
173. Ben McDermott – Australia – Base Price: INR 75 Lakh
174. Kusal Mendis – Sri Lanka – Base Price: INR 75 Lakh
175. Kusal Perera – Sri Lanka – Base Price: INR 75 Lakh
176. Josh Philippe – Australia – Base Price: INR 75 Lakh
177. Tim Seifert – New Zealand – Base Price: INR 1.25 Crore
178. Nandre Burger – South Africa – Base Price: INR 1.25 Crore
179. Spencer Johnson – Australia – Base Price: INR 2 Crore
180. Umran Malik – India – Base Price: INR 75 Lakh
181. Mustafizur Rahman – Bangladesh – Base Price: INR 2 Crore
182. Ishant Sharma – India – Base Price: INR 75 Lakh
183. Nuwan Thushara – Sri Lanka – Base Price: INR 75 Lakh
184. Naveen Ul Haq – Afghanistan – Base Price: INR 2 Crore
185. Jaydev Unadkat – India – Base Price: INR 1 Crore
186. Umesh Yadav – India – Base Price: INR 2 Crore
187. Rishad Hossain – Bangladesh – Base Price: INR 75 Lakh
188. Zahir Khan – Afghanistan – Base Price: INR 75 Lakh
189. Nqabayomzi Peter – South Africa – Base Price: INR 75 Lakh
190. Tanveer Sangha – Australia – Base Price: INR 75 Lakh
191. Tabraiz Shamsi – South Africa – Base Price: INR 2 Crore
192. Jeffery Vandersay – Sri Lanka – Base Price: INR 75 Lakh
193. Sachin Baby – India – Base Price: INR 30 Lakh
194. Priyam Garg – India – Base Price: INR 30 Lakh
195. Harnoor Pannu – India – Base Price: INR 30 Lakh
196. Smaran Ravichandran – India – Base Price: INR 30 Lakh
197. Shashwat Rawat – India – Base Price: INR 30 Lakh
198. Andre Siddarth – India – Base Price: INR 30 Lakh
199. Avneesh Sudha – India – INR 30 Lakh
200. Apoorv Wankhade – India – INR 30 Lakh
201. Yudhvir Charak – India – INR 30 Lakh
202. Rishi Dhawan – India – INR 30 Lakh
203. Rajvardhan Hangargekar – India – INR 30 Lakh
204. Tanush Kotian – India – INR 30 Lakh
205. Arshin Kulkarni – India – INR 30 Lakh
206. Shams Mulani – India – INR 30 Lakh
207. Shivam Singh – India – INR 30 Lakh
208. Lalit Yadav – India – INR 30 Lakh
209. Mohammed Azharuddeen – India – INR 30 Lakh
210. L.R Chethan – India – INR 30 Lakh
211. Aryaman Singh Dhaliwal – India – INR 30 Lakh
212. Urvil Patel – India – INR 30 Lakh
213. Sanskar Rawat – India – INR 30 Lakh
214. Bipin Saurabh – India – INR 30 Lakh
215. Tanay Thyagarajann – India – INR 30 Lakh
216. Money Grewal – India – INR 30 Lakh
217. Ashwani Kumar – India – INR 30 Lakh
218. Ishan Porel – India – INR 30 Lakh
219. Abhilash Shetty – India – INR 30 Lakh
220. Akash Singh – India – INR 30 Lakh
221. Gurjapneet Singh – India – INR 30 Lakh
222. Basil Thampi – India – INR 30 Lakh
223. Murugan Ashwin – India – INR 30 Lakh
224. Shreyas Chavan – India – INR 30 Lakh
225. Chintal Gandhi – India – INR 30 Lakh
226. Raghav Goyal – India – INR 30 Lakh
227. Jagadeesha Suchith – India – INR 30 Lakh
228. Roshan Waghsare – India – INR 30 Lakh
229. Bailapudi Yeswanth – India – INR 30 Lakh
230. Sediqullah Atal – Afghanistan – INR 75 Lakh
231. Matthew Breetzke – South Africa – INR 75 Lakh
232. Mark Chapman – New Zealand – INR 1.5 Crore
233. Brandon King – West Indies – INR 75 Lakh
234. Evin Lewis – West Indies – INR 2 Crore
235. Pathum Nissanka – Sri Lanka – INR 75 Lakh
236. Bhanuka Rajapaksa – Sri Lanka – INR 75 Lakh
237. Steve Smith – Australia – INR 2 Crore
238. Gus Atkinson – England – INR 2 Crore
239. Tom Curran – England – INR 2 Crore
240. Krishnappa Gowtham – India – INR 1 Crore
241. Mohammad Nabi – Afghanistan – INR 1.5 Crore
242. Gulbadin Naib – Afghanistan – INR 1 Crore
243. Sikandar Raza – Zimbabwe – INR 1.25 Crore
244. Mitchell Santner – New Zealand – INR 2 Crore
245. Jayant Yadav – India – INR 75 Lakh
246. Johnson Charles – West Indies – INR 75 Lakh
247. Litton Das – Bangladesh – INR 75 Lakh
248. Andre Fletcher – West Indies – INR 75 Lakh
249. Tom Latham – New Zealand – INR 1.5 Crore
250. Ollie Pope – England – INR 75 Lakh
251. Kyle Verreynne – South Africa – INR 75 Lakh
252. Fazalhaq Farooqi – Afghanistan – INR 2 Crore
253. Richard Gleeson – England – INR 75 Lakh
254. Matt Henry – New Zealand – INR 2 Crore
255. Alzarri Joseph – West Indies – INR 2 Crore
256. Kwena Maphaka – South Africa – INR 75 Lakh
257. Kuldeep Sen – India – INR 75 Lakh
258. Reece Topley – England – INR 75 Lakh
259. Lizaad Williams – South Africa – INR 75 Lakh
260. Luke Wood – England – INR 75 Lakh
261. Sachin Dhas – India – INR 30 Lakh
262. Leus Du Plooy – England – INR 50 Lakh
263. Ashwin Hebbar – India – INR 30 Lakh
264. Rohan Kunnummal – India – INR 30 Lakh
265. Ayush Pandey – India – INR 30 Lakh
266. Akshat Raghuwanshi – India – INR 30 Lakh
267. Shoun Roger – India – INR 40 Lakh
268. Virat Singh – India – INR 30 Lakh
269. Priyansh Arya – India – INR 30 Lakh
270. Manoj Bhandage – India – INR 30 Lakh
271. Pravin Dubey – India – INR 30 Lakh
272. Ajay Mandal – India – INR 30 Lakh
273. Prerak Mankad – India – INR 30 Lakh
274. Vipraj Nigam – India – INR 30 Lakh
275. Vicky Ostwal – India – INR 30 Lakh
276. Shivalik Sharma – India – INR 30 Lakh
277. Salil Arora – India – INR 30 Lakh
278. Dinesh Bana – India – INR 30 Lakh
279. Ajitesh Guruswamy – India – INR 30 Lakh
280. Narayan Jagadeesan – India – INR 30 Lakh
281. Shrijith Krishnan – India – INR 30 Lakh
282. Michael Pepper – England – INR 50 Lakh
283. Vishnu Solanki – India – INR 30 Lakh
284. K.M Asif – India – INR 30 Lakh
285. Akhil Chaudhary – India – INR 30 Lakh
286. Himanshu Chauhan – India – INR 30 Lakh
287. Arpit Guleria – India – INR 30 Lakh
288. Nishanth Saranu – India – INR 30 Lakh
289. Kuldip Yadav – India – INR 30 Lakh
290. Prithviraj Yarra – India – INR 30 Lakh
291. Shubham Agrawal – India – INR 30 Lakh
292. Jass Inder Baidwan – India – INR 30 Lakh
293. Jasmer Dhankhar – India – INR 30 Lakh
294. Pulkit Narang – India – INR 30 Lakh
295. Saumy Pandey – India – INR 30 Lakh
296. Mohit Rathee – India – INR 30 Lakh
297. Himanshu Singh – India – INR 30 Lakh
298. Towhid Hridoy – Bangladesh – INR 75 Lakh
299. Mikyle Louis – West Indies – INR 75 Lakh
300. Harry Tector – Ireland – INR 75 Lakh
301. Rassie Van Der Dussen – South Africa – INR 200 Lakh
302. Will Young – New Zealand – INR 125 Lakh
303. Najibullah Zadran – Afghanistan – INR 75 Lakh
304. Ibrahim Zadran – Afghanistan – INR 75 Lakh
305. Sean Abbott – Australia – INR 200 Lakh
306. Jacob Bethell – England – INR 125 Lakh
307. Brydon Carse – England – INR 100 Lakh
308. Aaron Hardie – Australia – INR 125 Lakh
309. Sarfaraz Khan – India – INR 75 Lakh
310. Kyle Mayers – West Indies – INR 150 Lakh
311. Kamindu Mendis – Sri Lanka – INR 75 Lakh
312. Matthew Short – Australia – INR 75 Lakh
313. Jason Behrendorff – Australia – INR 150 Lakh
314. Dushmantha Chameera – Sri Lanka – INR 75 Lakh
315. Nathan Ellis – Australia – INR 125 Lakh
316. Shamar Joseph – West Indies – INR 75 Lakh
317. Josh Little – Ireland – INR 75 Lakh
318. Shivam Mavi – India – INR 75 Lakh
319. Jhye Richardson – Australia – INR 150 Lakh
320. Navdeep Saini – India – INR 75 Lakh
321. Tanmay Agarwal – India – INR 30 Lakh
322. Amandeep Khare – India – INR 30 Lakh
323. Ayush Mhatre – India – INR 30 Lakh
324. Salman Nizar – India – INR 30 Lakh
325. Aniket Verma – India – INR 30 Lakh
326. Sumeet Verma – India – INR 30 Lakh
327. Manan Vohra – India – INR 30 Lakh
328. Samarth Vyas – India – INR 30 Lakh
329. Raj Angad Bawa – India – INR 30 Lakh
330. Emanjot Chahal – India – INR 30 Lakh
331. Musheer Khan – India – INR 30 Lakh
332. Manvanth Kumar L – India – INR 30 Lakh
333. Mayank Rawat – India – INR 30 Lakh
334. Suryansh Shedge – India – INR 30 Lakh
335. Hritik Shokeen – India – INR 30 Lakh
336. Sonu Yadav – India – INR 30 Lakh
337. S. Rithik Easwaran – India – INR 30 Lakh
338. Anmol Malhotra – India – INR 30 Lakh
339. Pradosh Paul – India – INR 30 Lakh
340. Karteek Sharma – India – INR 30 Lakh
341. Akash Singh – India – INR 30 Lakh
342. Tejasvi Singh – India – INR 30 Lakh
343. Siddharth Yadav – India – INR 30 Lakh
344. Saurabh Dubey – India – INR 30 Lakh
345. Aaqib Khan – India – INR 30 Lakh
346. Kulwant Khejroliya – India – INR 30 Lakh
347. Ankit Singh Rajpoot – India – INR 30 Lakh
348. Divesh Sharma – India – INR 30 Lakh
349. Naman Tiwari – India – INR 30 Lakh
350. Prince Yadav – India – INR 30 Lakh
351. Kunal Singh Chibb – India – INR 30 Lakh
352. Yuvraj Chudasama – India – INR 30 Lakh
353. Deepak Devadiga – India – INR 30 Lakh
354. Ramesh Prasad – India – INR 30 Lakh
355. Shivam Shukla – India – INR 30 Lakh
356. Himanshu Singh – India – INR 30 Lakh
357. Tejpreet Singh – India – INR 30 Lakh
358. Qais Ahmad – Afghanistan – INR 75 Lakh
359. Charith Asalanka – Sri Lanka – INR 75 Lakh
360. Michael Bracewell – New Zealand – INR 150 Lakh
361. Gudakesh Motie – West Indies – INR 75 Lakh
362. Daniel Mousley – England – INR 75 Lakh
363. Jamie Overton – England – INR 150 Lakh
364. Dunith Wellalage – Sri Lanka – INR 75 Lakh
365. Ottneil Baartman – South Africa – INR 75 Lakh
366. Xavier Bartlett – Australia – INR 75 Lakh
367. Dilshan Madushanka – Sri Lanka – INR 75 Lakh
368. Adam Milne – New Zealand – INR 200 Lakh
369. Lungisani Ngidi – South Africa – INR 100 Lakh
370. William O’Rourke – New Zealand – INR 150 Lakh
371. Chetan Sakariya – India – INR 75 Lakh
372. Sandeep Warrier – India – INR 75 Lakh
373. Musaif Ajaz – India – INR 30 Lakh
374. Agni Chopra – India – INR 30 Lakh
375. Abhimanyu Easwaran – India – INR 30 Lakh
376. Sudip Gharami – India – INR 30 Lakh
377. Shubham Khajuria – India – INR 30 Lakh
378. Akhil Rawat – India – INR 30 Lakh
379. Prateek Yadav – India – INR 30 Lakh
380. Abdul Bazith – India – INR 30 Lakh
381. K.C Cariappa – India – INR 30 Lakh
382. Yuvraj Chaudhary – India – INR 30 Lakh
383. Aman Khan – India – INR 30 Lakh
384. Sumit Kumar – India – INR 30 Lakh
385. Kamlesh Nagarkoti – India – INR 30 Lakh
386. Hardik Raj – India – INR 30 Lakh
387. Harsh Tyagi – India – INR 30 Lakh
388. M. Ajnas – India – INR 30 Lakh
389. Unmukt Chand – USA – INR 30 Lakh
390. Tejasvi Dahiya – India – INR 30 Lakh
391. Sumit Ghadigaonkar – India – INR 30 Lakh
392. Baba Indrajith – India – INR 30 Lakh
393. Muhammed Khan – India – INR 30 Lakh
394. Bhagmender Lather – India – INR 30 Lakh
395. Baltej Dhanda – India – INR 30 Lakh
396. Ali Khan – USA – INR 30 Lakh
397. Ravi Kumar – India – INR 30 Lakh
398. Vineet Panwar – India – INR 30 Lakh
399. Vidyadhar Patil – India – INR 30 Lakh
400. Aradhya Shukla – India – INR 30 Lakh
401. Abhinandan Singh – India – INR 30 Lakh
402. Cooper Connolly – Australia – INR 75 Lakh
403. Dushan Hemantha – Sri Lanka – INR 75 Lakh
404. Jason Holder – West Indies – INR 2 Crore
405. Karim Janat – Afghanistan – INR 75 Lakh
406. Jimmy Neesham – New Zealand – INR 1.5 Crore
407. Daniel Sams – Australia – INR 1.5 Crore
408. William Sutherland – Australia – INR 75 Lakh
409. Taskin Ahmed – Bangladesh – INR 1 Crore
410. Ben Dwarshuis – Australia – INR 75 Lakh
411. Obed McCoy – West Indies – INR 1.25 Crore
412. Riley Meredith – Australia – INR 1.5 Crore
413. Lance Morris – Australia – INR 1.25 Crore
414. Olly Stone – England – INR 75 Lakh
415. Daniel Worrall – England – INR 1.5 Crore
416. Pyla Avinash – India – INR 30 Lakh
417. Kiran Chormale – India – INR 30 Lakh
418. Ashish Dahariya – India – INR 30 Lakh
419. Tushar Raheja – India – INR 30 Lakh
420. Sarthak Ranjan – India – INR 30 Lakh
421. Abhijeet Tomar – India – INR 30 Lakh
422. Krish Bhagat – India – INR 30 Lakh
423. Sohraab Dhaliwal – India – INR 30 Lakh
424. Harsh Dubey – India – INR 30 Lakh
425. Ramakrishna Ghosh – India – INR 30 Lakh
426. Raj Limbani – India – INR 30 Lakh
427. Ninad Rathva – India – INR 30 Lakh
428. Vivrant Sharma – India – INR 30 Lakh
429. Shiva Singh – India – INR 30 Lakh
430. Sayed Irfan Aftab – India – INR 30 Lakh
431. Anirudh Chowdhary – India – INR 30 Lakh
432. Anshuman Hooda – India – INR 30 Lakh
433. Siddharth Kaul – India – INR 40 Lakh
434. Prashant Sai Painkra – India – INR 30 Lakh
435. Venkata Satyanarayana Penmetsa – India – INR 30 Lakh
436. Yeddala Reddy – India – INR 30 Lakh
437. Zak Foulkes – New Zealand – INR 75 Lakh
438. Chris Green – Australia – INR 1 Crore
439. Shakib Al Hasan – Bangladesh – INR 1 Crore
440. Mehidy Hasan Miraz – Bangladesh – INR 1 Crore
441. Wiaan Mulder – South Africa – INR 75 Lakh
442. Dwaine Pretorius – South Africa – INR 75 Lakh
443. Dasun Shanaka – Sri Lanka – INR 75 Lakh
444. Shoriful Islam – Bangladesh – INR 75 Lakh
445. Blessing Muzarabani – Zimbabwe – INR 75 Lakh
446. Matthew Potts – England – INR 1.5 Crore
447. Tanzim Hasan Sakib – Bangladesh – INR 75 Lakh
448. Benjamin Sears – New Zealand – INR 1 Crore
449. Tim Southee – New Zealand – INR 1.5 Crore
450. John Turner – England – INR 1.5 Crore
451. Joshua Brown – Australia – INR 30 Lakh
452. Oliver Davies – Australia – INR 30 Lakh
453. Bevan John Jacobs – New Zealand – INR 30 Lakh
454. Atharva Kale – India – INR 30 Lakh
455. Abhishek Nair – India – INR 30 Lakh
456. Vishwanath Pratap Singh – India – INR 30 Lakh
457. Nasir Lone – India – INR 30 Lakh
458. Brandon McMullen – Scotland – INR 30 Lakh
459. S. Midhun – India – INR 30 Lakh
460. Abid Mushtaq – India – INR 30 Lakh
461. Mahesh Pithiya – India – INR 30 Lakh
462. Maramreddy Reddy – India – INR 30 Lakh
463. Atit Sheth – India – INR 30 Lakh
464. Jonty Sidhu – India – INR 30 Lakh
465. Mohit Avasthi – India – INR 30 Lakh
466. Faridoon Dawoodzai – Afghanistan – INR 30 Lakh
467. Praful Hinge – India – INR 30 Lakh
468. Pankaj Jaswal – India – INR 30 Lakh
469. Vijay Kumar – India – INR 30 Lakh
470. Ashok Sharma – India – INR 30 Lakh
471. Mujtaba Yousuf – India – INR 30 Lakh
472. Ashton Agar – Australia – INR 1.25 Crore
473. Roston Chase – West Indies – INR 75 Lakh
474. Junior Dala – South Africa – INR 75 Lakh
475. Mahedi Hasan – Bangladesh – INR 75 Lakh
476. Nangeyalia Kharote – Afghanistan – INR 75 Lakh
477. Dan Lawrence – England – INR 1 Crore
478. Nathan Smith – New Zealand – INR 1 Crore
479. James Anderson – England – INR 1.25 Crore
480. Kyle Jamieson – New Zealand – INR 1.5 Crore
481. Chris Jordan – England – INR 2 Crore
482. Hasan Mahmud – Bangladesh – INR 75 Lakh
483. Tymal Mills – England – INR 2 Crore
484. David Payne – England – INR 1 Crore
485. Nahid Rana – Bangladesh – INR 75 Lakh
486. Prayas Ray Barman – India – INR 30 Lakh
487. Jafar Jamal – India – INR 30 Lakh
488. Ayaz Khan – India – INR 30 Lakh
489. Kaushik Maity – India – INR 30 Lakh
490. Rituraj Sharma – India – INR 30 Lakh
491. Vaibhav Suryavanshi – India – INR 30 Lakh
492. Kartik Chadha – India – INR 30 Lakh
493. Writtick Chatterjee – India – INR 30 Lakh
494. Prerit Dutta – India – INR 30 Lakh
495. Rajneesh Gurbani – India – INR 30 Lakh
496. Shubhang Hegde – India – INR 30 Lakh
497. Saransh Jain – India – INR 30 Lakh
498. Ripal Patel – India – INR 30 Lakh
499. Akash Vashisht – India – INR 30 Lakh
500. Anirudh Kanwar – India – INR 30 Lakh
501. Shubham Kapse – India – INR 30 Lakh
502. Atif Mushtaq – India – INR 30 Lakh
503. Dipesh Parwani – India – INR 30 Lakh
504. Manish Reddy – India – INR 30 Lakh
505. Chetan Sharma – India – INR 30 Lakh
506. Avinash Singh – India – INR 30 Lakh
507. Alick Athanaze – West Indies – INR 75 Lakh
508. Hilton Cartwright – Australia – INR 75 Lakh
509. Dominic Drakes – West Indies – INR 1.25 Crore
510. Daryn Dupavillon – South Africa – INR 75 Lakh
511. Matthew Forde – West Indies – INR 1.25 Crore
512. Patrick Kruger – South Africa – INR 75 Lakh
513. Lahiru Kumara – Sri Lanka – INR 75 Lakh
514. Michael Neser – Australia – INR 75 Lakh
515. Richard Ngarava – Zimbabwe – INR 75 Lakh
516. Wayne Parnell – South Africa – INR 1 Crore
517. Keemo Paul – West Indies – INR 1.25 Crore
518. Odean Smith – West Indies – INR 75 Lakh
519. Andrew Tye – Australia – INR 75 Lakh
520. Ajay Ahlawat – India – INR 40 Lakh
521. Corbin Bosch – South Africa – INR 30 Lakh
522. Mayank Gusain – India – INR 30 Lakh
523. Mukhtar Hussain – India – INR 30 Lakh
524. Girinath Reddy – India – INR 30 Lakh
525. Jalaj Saxena – India – INR 40 Lakh
526. Yajas Sharma – India – INR 30 Lakh
527. Sanjay Yadav – India – INR 30 Lakh
528. Vishal Godara – India – INR 30 Lakh
529. Eshan Malinga – Sri Lanka – INR 30 Lakh
530. Samarth Nagraj – India – INR 30 Lakh
531. Abhishek Saini – India – INR 30 Lakh
532. Dumindu Sewmina – Sri Lanka – INR 30 Lakh
533. Pradyuman Kumar Singh – India – INR 30 Lakh
534. Vasu Vats – India – INR 30 Lakh
535. Umang Kumar – India – INR 30 Lakh
536. Mohamed Ali – India – INR 30 Lakh
537. Atharva Ankolekar – India – INR 30 Lakh
538. Vaisakh Chandran – India – INR 30 Lakh
539. Auqib Dar – India – INR 30 Lakh
540. Rohit Rayudu – India – INR 30 Lakh
541. Uday Saharan – India – INR 30 Lakh
542. Ayush Vartak – India – INR 30 Lakh
543. Baba Aparajith – India – INR 30 Lakh
544. Sumit Kumar Beniwal – India – INR 30 Lakh
545. Nishunk Birla – India – INR 30 Lakh
546. Digvijay Deshmukh – India – INR 30 Lakh
547. Lakshay Jain – India – INR 30 Lakh
548. Duan Jansen – South Africa – INR 30 Lakh
549. Kritagya Singh – India – INR 30 Lakh
550. P. Vignesh – India – INR 30 Lakh
551. Sabhay Chadha – India – INR 30 Lakh
552. Ben Howell – England – INR 50 Lakh
553. Hemanth Kumar – India – INR 30 Lakh
554. Rohan Rana – India – INR 30 Lakh
555. Bharat Sharma – India – INR 30 Lakh
556. Pratham Singh – India – INR 30 Lakh
557. Tripurana Vijay – India – INR 30 Lakh
558. Ravi Yadav – India – INR 30 Lakh
559. Arjun Azad – India – INR 30 Lakh
560. Abhay Choudhary – India – INR 30 Lakh
561. Gaurav Gambhir – India – INR 30 Lakh
562. Shubham Garhwal – India – INR 30 Lakh
563. Tejasvi Jaiswal – India – INR 30 Lakh
564. Sairaj Patil – India – INR 30 Lakh
565. Madhav Tiwari – India – INR 30 Lakh
566. Kamal Tripathi – India – INR 30 Lakh
567. Prashant Chauhan – India – INR 30 Lakh
568. Yash Dabas – India – INR 30 Lakh
569. Dhruv Kaushik – India – INR 30 Lakh
570. Khrievitso Kense – India – INR 30 Lakh
571. Akash Parkar – India – INR 30 Lakh
572. Vignesh Puthur – India – INR 30 Lakh
573. Tripuresh Singh – India – INR 30 Lakh
574. Vijay Yadav – India – INR 30 Lakh
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576. Saurabh Netravalkar – USA – INR 30 lakh
577. Hardik Tamore – India – INR 30 lakh
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