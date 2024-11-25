IPL 2025 Auction Day 2: Full List Of Players Who Are To Go Under The Hammer

Last Updated: 25, November 2024

After a total of 83 players went under the hammer on Day 1 of the Indian Premier League (IPL) 2025 auction, nearly 500 players are set to find out what fate has in store for them on Monday. The Day 2 unfolds with some capped batters being put up for auction, including the likes of Mayank Agarwal, Faf du Plessis, Glenn Phillips, Ajinkya Rahane, Prithvi Shaw, etc.

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The likes of Rishabh Pant, Venkatesh Iyer, Shreyas Iyer, Yuzvendra Chahal and a few others made it big on Sunday. The second and the final day of the auction is also expected to produce a few surprises.

List of players who are to be auction on Day 2 of the IPL 2025 mega auction:

84. Mayank Agarwal – India – INR 1 Crore

85. Faf Du Plessis – South Africa – INR 2 Crore

86. Glenn Phillips – New Zealand – INR 2 Crore

87. Rovman Powell – West Indies – INR 1.5 Crore

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88. Ajinkya Rahane – India – INR 1.5 Crore

89. Prithvi Shaw – India – INR 75 Lakh

90. Kane Williamson – New Zealand – INR 2 Crore

91. Sam Curran – England – INR 2 Crore

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92. Marco Jansen – South Africa – INR 1.25 Crore

93. Daryl Mitchell – New Zealand – INR 2 Crore

94. Krunal Pandya – India – INR 2 Crore

95. Nitish Rana – India – INR 1.5 Crore

96. Washington Sundar – India – INR 2 Crore

97. Shardul Thakur – India – INR 2 Crore

98. K.S Bharat – India – INR 75 Lakh

99. Alex Carey – Australia – INR 1 Crore

100. Donovan Ferreira – South Africa – INR 75 Lakh

101. Shai Hope – West Indies – INR 1.25 Crore

102. Josh Inglis – Australia – INR 2 Crore

103. Ryan Rickelton – South Africa – INR 1 Crore

104. Deepak Chahar – India – INR 2 Crore

105. Gerald Coetzee – South Africa – INR 1.25 Crore

106. Akash Deep – India – INR 1 Crore

107. Tushar Deshpande – India – INR 1 Crore

108. Lockie Ferguson – New Zealand – INR 2 Crore

109. Bhuvneshwar Kumar – India – INR 2 Crore

110. Mukesh Kumar – India – INR 2 Crore

111. Allah Ghazanfar – Afghanistan – INR 75 Lakh

112. Akeal Hosein – West Indies – INR 1.5 Crore

113. Keshav Maharaj – South Africa – INR 75 Lakh

114. Mujeeb Ur Rahman – Afghanistan – INR 2 Crore

115. Adil Rashid – England – INR 2 Crore

116. Vijayakanth Viyaskanth – Sri Lanka – INR 75 Lakh

117. Ricky Bhui – India – INR 30 Lakh

118. Swastik Chhikara – India – INR 30 Lakh

119. Aarya Desai – India – INR 30 Lakh

120. Shubham Dubey – India – INR 30 Lakh

121. Madhav Kaushik – India – INR 30 Lakh

122. Pukhraj Mann – India – INR 30 Lakh

123. Shaik Rasheed – India – INR 30 Lakh

124. Himmat Singh – India – INR 30 Lakh

125. Mayank Dagar – India – INR 30 Lakh

126. Anshul Kamboj – India – INR 30 Lakh

127. Mohd. Arshad Khan – India – INR 30 Lakh

128. Darshan Nalkande – India – INR 30 Lakh

129. Suyash Prabhudessai – India – INR 30 Lakh

130. Anukul Roy – India – INR 30 Lakh

131. Swapnil Singh – India – INR 30 Lakh

132. Sanvir Singh – India – INR 30 Lakh

133. Avanish Aravelly – India – Base Price: INR 30 Lakh

134. Vansh Bedi – India – Base Price: INR 30 Lakh

135. Saurav Chauhan – India – Base Price: INR 30 Lakh

136. Harvik Desai – India – Base Price: INR 30 Lakh

137. Tom Kohler-Cadmore – England – Base Price: INR 50 Lakh

138. Kunal Rathore – India – Base Price: INR 30 Lakh

139. B.R Sharath – India – Base Price: INR 30 Lakh

140. Gurnoor Singh Brar – India – Base Price: INR 30 Lakh

141. Mukesh Choudhary – India – Base Price: INR 30 Lakh

142. Sakib Hussain – India – Base Price: INR 30 Lakh

143. Vidwath Kaverappa – India – Base Price: INR 30 Lakh

144. Rajan Kumar – India – Base Price: INR 30 Lakh

145. Sushant Mishra – India – Base Price: INR 30 Lakh

146. Arjun Tendulkar – India – Base Price: INR 30 Lakh

147. Zeeshan Ansari – India – Base Price: INR 30 Lakh

148. Prince Choudhary – India – Base Price: INR 30 Lakh

149. Himanshu Sharma – India – Base Price: INR 30 Lakh

150. M. Siddharth – India – Base Price: INR 30 Lakh

151. Digvesh Singh – India – Base Price: INR 30 Lakh

152. Prashant Solanki – India – Base Price: INR 30 Lakh

153. Jhathavedh Subramanyan – India – Base Price: INR 30 Lakh

154. Finn Allen – New Zealand – Base Price: INR 2 Crore

155. Dewald Brevis – South Africa – Base Price: INR 75 Lakh

156. Ben Duckett – England – Base Price: INR 2 Crore

157. Manish Pandey – India – Base Price: INR 75 Lakh

158. Rilee Rossouw – South Africa – Base Price: INR 2 Crore

159. Sherfane Rutherford – West Indies – Base Price: INR 1.5 Crore

160. Ashton Turner – Australia – Base Price: INR 1 Crore

161. James Vince – England – Base Price: INR 2 Crore

162. Shahbaz Ahamad – India – Base Price: INR 1 Crore

163. Moeen Ali – England – Base Price: INR 2 Crore

164. Tim David – Australia – Base Price: INR 1.3 Crore

165. Deepak Hooda – India – Base Price: INR 75 Lakh

166. Will Jacks – England – Base Price: INR 2 Crore

167. Azmatullah Omarzai – Afghanistan – Base Price: INR 1.5 Crore

168. R. Sai Kishore – India – Base Price: INR 75 Lakh

169. Romario Shepherd – West Indies – Base Price: INR 1.5 Crore

170. Tom Banton – England – Base Price: INR 2 Crore

171. Sam Billings – England – Base Price: INR 1.5 Crore

172. Jordan Cox – England – Base Price: INR 1.25 Crore

173. Ben McDermott – Australia – Base Price: INR 75 Lakh

174. Kusal Mendis – Sri Lanka – Base Price: INR 75 Lakh

175. Kusal Perera – Sri Lanka – Base Price: INR 75 Lakh

176. Josh Philippe – Australia – Base Price: INR 75 Lakh

177. Tim Seifert – New Zealand – Base Price: INR 1.25 Crore

178. Nandre Burger – South Africa – Base Price: INR 1.25 Crore

179. Spencer Johnson – Australia – Base Price: INR 2 Crore

180. Umran Malik – India – Base Price: INR 75 Lakh

181. Mustafizur Rahman – Bangladesh – Base Price: INR 2 Crore

182. Ishant Sharma – India – Base Price: INR 75 Lakh

183. Nuwan Thushara – Sri Lanka – Base Price: INR 75 Lakh

184. Naveen Ul Haq – Afghanistan – Base Price: INR 2 Crore

185. Jaydev Unadkat – India – Base Price: INR 1 Crore

186. Umesh Yadav – India – Base Price: INR 2 Crore

187. Rishad Hossain – Bangladesh – Base Price: INR 75 Lakh

188. Zahir Khan – Afghanistan – Base Price: INR 75 Lakh

189. Nqabayomzi Peter – South Africa – Base Price: INR 75 Lakh

190. Tanveer Sangha – Australia – Base Price: INR 75 Lakh

191. Tabraiz Shamsi – South Africa – Base Price: INR 2 Crore

192. Jeffery Vandersay – Sri Lanka – Base Price: INR 75 Lakh

193. Sachin Baby – India – Base Price: INR 30 Lakh

194. Priyam Garg – India – Base Price: INR 30 Lakh

195. Harnoor Pannu – India – Base Price: INR 30 Lakh

196. Smaran Ravichandran – India – Base Price: INR 30 Lakh

197. Shashwat Rawat – India – Base Price: INR 30 Lakh

198. Andre Siddarth – India – Base Price: INR 30 Lakh

199. Avneesh Sudha – India – INR 30 Lakh

200. Apoorv Wankhade – India – INR 30 Lakh

201. Yudhvir Charak – India – INR 30 Lakh

202. Rishi Dhawan – India – INR 30 Lakh

203. Rajvardhan Hangargekar – India – INR 30 Lakh

204. Tanush Kotian – India – INR 30 Lakh

205. Arshin Kulkarni – India – INR 30 Lakh

206. Shams Mulani – India – INR 30 Lakh

207. Shivam Singh – India – INR 30 Lakh

208. Lalit Yadav – India – INR 30 Lakh

209. Mohammed Azharuddeen – India – INR 30 Lakh

210. L.R Chethan – India – INR 30 Lakh

211. Aryaman Singh Dhaliwal – India – INR 30 Lakh

212. Urvil Patel – India – INR 30 Lakh

213. Sanskar Rawat – India – INR 30 Lakh

214. Bipin Saurabh – India – INR 30 Lakh

215. Tanay Thyagarajann – India – INR 30 Lakh

216. Money Grewal – India – INR 30 Lakh

217. Ashwani Kumar – India – INR 30 Lakh

218. Ishan Porel – India – INR 30 Lakh

219. Abhilash Shetty – India – INR 30 Lakh

220. Akash Singh – India – INR 30 Lakh

221. Gurjapneet Singh – India – INR 30 Lakh

222. Basil Thampi – India – INR 30 Lakh

223. Murugan Ashwin – India – INR 30 Lakh

224. Shreyas Chavan – India – INR 30 Lakh

225. Chintal Gandhi – India – INR 30 Lakh

226. Raghav Goyal – India – INR 30 Lakh

227. Jagadeesha Suchith – India – INR 30 Lakh

228. Roshan Waghsare – India – INR 30 Lakh

229. Bailapudi Yeswanth – India – INR 30 Lakh

230. Sediqullah Atal – Afghanistan – INR 75 Lakh

231. Matthew Breetzke – South Africa – INR 75 Lakh

232. Mark Chapman – New Zealand – INR 1.5 Crore

233. Brandon King – West Indies – INR 75 Lakh

234. Evin Lewis – West Indies – INR 2 Crore

235. Pathum Nissanka – Sri Lanka – INR 75 Lakh

236. Bhanuka Rajapaksa – Sri Lanka – INR 75 Lakh

237. Steve Smith – Australia – INR 2 Crore

238. Gus Atkinson – England – INR 2 Crore

239. Tom Curran – England – INR 2 Crore

240. Krishnappa Gowtham – India – INR 1 Crore

241. Mohammad Nabi – Afghanistan – INR 1.5 Crore

242. Gulbadin Naib – Afghanistan – INR 1 Crore

243. Sikandar Raza – Zimbabwe – INR 1.25 Crore

244. Mitchell Santner – New Zealand – INR 2 Crore

245. Jayant Yadav – India – INR 75 Lakh

246. Johnson Charles – West Indies – INR 75 Lakh

247. Litton Das – Bangladesh – INR 75 Lakh

248. Andre Fletcher – West Indies – INR 75 Lakh

249. Tom Latham – New Zealand – INR 1.5 Crore

250. Ollie Pope – England – INR 75 Lakh

251. Kyle Verreynne – South Africa – INR 75 Lakh

252. Fazalhaq Farooqi – Afghanistan – INR 2 Crore

253. Richard Gleeson – England – INR 75 Lakh

254. Matt Henry – New Zealand – INR 2 Crore

255. Alzarri Joseph – West Indies – INR 2 Crore

256. Kwena Maphaka – South Africa – INR 75 Lakh

257. Kuldeep Sen – India – INR 75 Lakh

258. Reece Topley – England – INR 75 Lakh

259. Lizaad Williams – South Africa – INR 75 Lakh

260. Luke Wood – England – INR 75 Lakh

261. Sachin Dhas – India – INR 30 Lakh

262. Leus Du Plooy – England – INR 50 Lakh

263. Ashwin Hebbar – India – INR 30 Lakh

264. Rohan Kunnummal – India – INR 30 Lakh

265. Ayush Pandey – India – INR 30 Lakh

266. Akshat Raghuwanshi – India – INR 30 Lakh

267. Shoun Roger – India – INR 40 Lakh

268. Virat Singh – India – INR 30 Lakh

269. Priyansh Arya – India – INR 30 Lakh

270. Manoj Bhandage – India – INR 30 Lakh

271. Pravin Dubey – India – INR 30 Lakh

272. Ajay Mandal – India – INR 30 Lakh

273. Prerak Mankad – India – INR 30 Lakh

274. Vipraj Nigam – India – INR 30 Lakh

275. Vicky Ostwal – India – INR 30 Lakh

276. Shivalik Sharma – India – INR 30 Lakh

277. Salil Arora – India – INR 30 Lakh

278. Dinesh Bana – India – INR 30 Lakh

279. Ajitesh Guruswamy – India – INR 30 Lakh

280. Narayan Jagadeesan – India – INR 30 Lakh

281. Shrijith Krishnan – India – INR 30 Lakh

282. Michael Pepper – England – INR 50 Lakh

283. Vishnu Solanki – India – INR 30 Lakh

284. K.M Asif – India – INR 30 Lakh

285. Akhil Chaudhary – India – INR 30 Lakh

286. Himanshu Chauhan – India – INR 30 Lakh

287. Arpit Guleria – India – INR 30 Lakh

288. Nishanth Saranu – India – INR 30 Lakh

289. Kuldip Yadav – India – INR 30 Lakh

290. Prithviraj Yarra – India – INR 30 Lakh

291. Shubham Agrawal – India – INR 30 Lakh

292. Jass Inder Baidwan – India – INR 30 Lakh

293. Jasmer Dhankhar – India – INR 30 Lakh

294. Pulkit Narang – India – INR 30 Lakh

295. Saumy Pandey – India – INR 30 Lakh

296. Mohit Rathee – India – INR 30 Lakh

297. Himanshu Singh – India – INR 30 Lakh

298. Towhid Hridoy – Bangladesh – INR 75 Lakh

299. Mikyle Louis – West Indies – INR 75 Lakh

300. Harry Tector – Ireland – INR 75 Lakh

301. Rassie Van Der Dussen – South Africa – INR 200 Lakh

302. Will Young – New Zealand – INR 125 Lakh

303. Najibullah Zadran – Afghanistan – INR 75 Lakh

304. Ibrahim Zadran – Afghanistan – INR 75 Lakh

305. Sean Abbott – Australia – INR 200 Lakh

306. Jacob Bethell – England – INR 125 Lakh

307. Brydon Carse – England – INR 100 Lakh

308. Aaron Hardie – Australia – INR 125 Lakh

309. Sarfaraz Khan – India – INR 75 Lakh

310. Kyle Mayers – West Indies – INR 150 Lakh

311. Kamindu Mendis – Sri Lanka – INR 75 Lakh

312. Matthew Short – Australia – INR 75 Lakh

313. Jason Behrendorff – Australia – INR 150 Lakh

314. Dushmantha Chameera – Sri Lanka – INR 75 Lakh

315. Nathan Ellis – Australia – INR 125 Lakh

316. Shamar Joseph – West Indies – INR 75 Lakh

317. Josh Little – Ireland – INR 75 Lakh

318. Shivam Mavi – India – INR 75 Lakh

319. Jhye Richardson – Australia – INR 150 Lakh

320. Navdeep Saini – India – INR 75 Lakh

321. Tanmay Agarwal – India – INR 30 Lakh

322. Amandeep Khare – India – INR 30 Lakh

323. Ayush Mhatre – India – INR 30 Lakh

324. Salman Nizar – India – INR 30 Lakh

325. Aniket Verma – India – INR 30 Lakh

326. Sumeet Verma – India – INR 30 Lakh

327. Manan Vohra – India – INR 30 Lakh

328. Samarth Vyas – India – INR 30 Lakh

329. Raj Angad Bawa – India – INR 30 Lakh

330. Emanjot Chahal – India – INR 30 Lakh

331. Musheer Khan – India – INR 30 Lakh

332. Manvanth Kumar L – India – INR 30 Lakh

333. Mayank Rawat – India – INR 30 Lakh

334. Suryansh Shedge – India – INR 30 Lakh

335. Hritik Shokeen – India – INR 30 Lakh

336. Sonu Yadav – India – INR 30 Lakh

337. S. Rithik Easwaran – India – INR 30 Lakh

338. Anmol Malhotra – India – INR 30 Lakh

339. Pradosh Paul – India – INR 30 Lakh

340. Karteek Sharma – India – INR 30 Lakh

341. Akash Singh – India – INR 30 Lakh

342. Tejasvi Singh – India – INR 30 Lakh

343. Siddharth Yadav – India – INR 30 Lakh

344. Saurabh Dubey – India – INR 30 Lakh

345. Aaqib Khan – India – INR 30 Lakh

346. Kulwant Khejroliya – India – INR 30 Lakh

347. Ankit Singh Rajpoot – India – INR 30 Lakh

348. Divesh Sharma – India – INR 30 Lakh

349. Naman Tiwari – India – INR 30 Lakh

350. Prince Yadav – India – INR 30 Lakh

351. Kunal Singh Chibb – India – INR 30 Lakh

352. Yuvraj Chudasama – India – INR 30 Lakh

353. Deepak Devadiga – India – INR 30 Lakh

354. Ramesh Prasad – India – INR 30 Lakh

355. Shivam Shukla – India – INR 30 Lakh

356. Himanshu Singh – India – INR 30 Lakh

357. Tejpreet Singh – India – INR 30 Lakh

358. Qais Ahmad – Afghanistan – INR 75 Lakh

359. Charith Asalanka – Sri Lanka – INR 75 Lakh

360. Michael Bracewell – New Zealand – INR 150 Lakh

361. Gudakesh Motie – West Indies – INR 75 Lakh

362. Daniel Mousley – England – INR 75 Lakh

363. Jamie Overton – England – INR 150 Lakh

364. Dunith Wellalage – Sri Lanka – INR 75 Lakh

365. Ottneil Baartman – South Africa – INR 75 Lakh

366. Xavier Bartlett – Australia – INR 75 Lakh

367. Dilshan Madushanka – Sri Lanka – INR 75 Lakh

368. Adam Milne – New Zealand – INR 200 Lakh

369. Lungisani Ngidi – South Africa – INR 100 Lakh

370. William O’Rourke – New Zealand – INR 150 Lakh

371. Chetan Sakariya – India – INR 75 Lakh

372. Sandeep Warrier – India – INR 75 Lakh

373. Musaif Ajaz – India – INR 30 Lakh

374. Agni Chopra – India – INR 30 Lakh

375. Abhimanyu Easwaran – India – INR 30 Lakh

376. Sudip Gharami – India – INR 30 Lakh

377. Shubham Khajuria – India – INR 30 Lakh

378. Akhil Rawat – India – INR 30 Lakh

379. Prateek Yadav – India – INR 30 Lakh

380. Abdul Bazith – India – INR 30 Lakh

381. K.C Cariappa – India – INR 30 Lakh

382. Yuvraj Chaudhary – India – INR 30 Lakh

383. Aman Khan – India – INR 30 Lakh

384. Sumit Kumar – India – INR 30 Lakh

385. Kamlesh Nagarkoti – India – INR 30 Lakh

386. Hardik Raj – India – INR 30 Lakh

387. Harsh Tyagi – India – INR 30 Lakh

388. M. Ajnas – India – INR 30 Lakh

389. Unmukt Chand – USA – INR 30 Lakh

390. Tejasvi Dahiya – India – INR 30 Lakh

391. Sumit Ghadigaonkar – India – INR 30 Lakh

392. Baba Indrajith – India – INR 30 Lakh

393. Muhammed Khan – India – INR 30 Lakh

394. Bhagmender Lather – India – INR 30 Lakh

395. Baltej Dhanda – India – INR 30 Lakh

396. Ali Khan – USA – INR 30 Lakh

397. Ravi Kumar – India – INR 30 Lakh

398. Vineet Panwar – India – INR 30 Lakh

399. Vidyadhar Patil – India – INR 30 Lakh

400. Aradhya Shukla – India – INR 30 Lakh

401. Abhinandan Singh – India – INR 30 Lakh

402. Cooper Connolly – Australia – INR 75 Lakh

403. Dushan Hemantha – Sri Lanka – INR 75 Lakh

404. Jason Holder – West Indies – INR 2 Crore

405. Karim Janat – Afghanistan – INR 75 Lakh

406. Jimmy Neesham – New Zealand – INR 1.5 Crore

407. Daniel Sams – Australia – INR 1.5 Crore

408. William Sutherland – Australia – INR 75 Lakh

409. Taskin Ahmed – Bangladesh – INR 1 Crore

410. Ben Dwarshuis – Australia – INR 75 Lakh

411. Obed McCoy – West Indies – INR 1.25 Crore

412. Riley Meredith – Australia – INR 1.5 Crore

413. Lance Morris – Australia – INR 1.25 Crore

414. Olly Stone – England – INR 75 Lakh

415. Daniel Worrall – England – INR 1.5 Crore

416. Pyla Avinash – India – INR 30 Lakh

417. Kiran Chormale – India – INR 30 Lakh

418. Ashish Dahariya – India – INR 30 Lakh

419. Tushar Raheja – India – INR 30 Lakh

420. Sarthak Ranjan – India – INR 30 Lakh

421. Abhijeet Tomar – India – INR 30 Lakh

422. Krish Bhagat – India – INR 30 Lakh

423. Sohraab Dhaliwal – India – INR 30 Lakh

424. Harsh Dubey – India – INR 30 Lakh

425. Ramakrishna Ghosh – India – INR 30 Lakh

426. Raj Limbani – India – INR 30 Lakh

427. Ninad Rathva – India – INR 30 Lakh

428. Vivrant Sharma – India – INR 30 Lakh

429. Shiva Singh – India – INR 30 Lakh

430. Sayed Irfan Aftab – India – INR 30 Lakh

431. Anirudh Chowdhary – India – INR 30 Lakh

432. Anshuman Hooda – India – INR 30 Lakh

433. Siddharth Kaul – India – INR 40 Lakh

434. Prashant Sai Painkra – India – INR 30 Lakh

435. Venkata Satyanarayana Penmetsa – India – INR 30 Lakh

436. Yeddala Reddy – India – INR 30 Lakh

437. Zak Foulkes – New Zealand – INR 75 Lakh

438. Chris Green – Australia – INR 1 Crore

439. Shakib Al Hasan – Bangladesh – INR 1 Crore

440. Mehidy Hasan Miraz – Bangladesh – INR 1 Crore

441. Wiaan Mulder – South Africa – INR 75 Lakh

442. Dwaine Pretorius – South Africa – INR 75 Lakh

443. Dasun Shanaka – Sri Lanka – INR 75 Lakh

444. Shoriful Islam – Bangladesh – INR 75 Lakh

445. Blessing Muzarabani – Zimbabwe – INR 75 Lakh

446. Matthew Potts – England – INR 1.5 Crore

447. Tanzim Hasan Sakib – Bangladesh – INR 75 Lakh

448. Benjamin Sears – New Zealand – INR 1 Crore

449. Tim Southee – New Zealand – INR 1.5 Crore

450. John Turner – England – INR 1.5 Crore

451. Joshua Brown – Australia – INR 30 Lakh

452. Oliver Davies – Australia – INR 30 Lakh

453. Bevan John Jacobs – New Zealand – INR 30 Lakh

454. Atharva Kale – India – INR 30 Lakh

455. Abhishek Nair – India – INR 30 Lakh

456. Vishwanath Pratap Singh – India – INR 30 Lakh

457. Nasir Lone – India – INR 30 Lakh

458. Brandon McMullen – Scotland – INR 30 Lakh

459. S. Midhun – India – INR 30 Lakh

460. Abid Mushtaq – India – INR 30 Lakh

461. Mahesh Pithiya – India – INR 30 Lakh

462. Maramreddy Reddy – India – INR 30 Lakh

463. Atit Sheth – India – INR 30 Lakh

464. Jonty Sidhu – India – INR 30 Lakh

465. Mohit Avasthi – India – INR 30 Lakh

466. Faridoon Dawoodzai – Afghanistan – INR 30 Lakh

467. Praful Hinge – India – INR 30 Lakh

468. Pankaj Jaswal – India – INR 30 Lakh

469. Vijay Kumar – India – INR 30 Lakh

470. Ashok Sharma – India – INR 30 Lakh

471. Mujtaba Yousuf – India – INR 30 Lakh

472. Ashton Agar – Australia – INR 1.25 Crore

473. Roston Chase – West Indies – INR 75 Lakh

474. Junior Dala – South Africa – INR 75 Lakh

475. Mahedi Hasan – Bangladesh – INR 75 Lakh

476. Nangeyalia Kharote – Afghanistan – INR 75 Lakh

477. Dan Lawrence – England – INR 1 Crore

478. Nathan Smith – New Zealand – INR 1 Crore

479. James Anderson – England – INR 1.25 Crore

480. Kyle Jamieson – New Zealand – INR 1.5 Crore

481. Chris Jordan – England – INR 2 Crore

482. Hasan Mahmud – Bangladesh – INR 75 Lakh

483. Tymal Mills – England – INR 2 Crore

484. David Payne – England – INR 1 Crore

485. Nahid Rana – Bangladesh – INR 75 Lakh

486. Prayas Ray Barman – India – INR 30 Lakh

487. Jafar Jamal – India – INR 30 Lakh

488. Ayaz Khan – India – INR 30 Lakh

489. Kaushik Maity – India – INR 30 Lakh

490. Rituraj Sharma – India – INR 30 Lakh

491. Vaibhav Suryavanshi – India – INR 30 Lakh

492. Kartik Chadha – India – INR 30 Lakh

493. Writtick Chatterjee – India – INR 30 Lakh

494. Prerit Dutta – India – INR 30 Lakh

495. Rajneesh Gurbani – India – INR 30 Lakh

496. Shubhang Hegde – India – INR 30 Lakh

497. Saransh Jain – India – INR 30 Lakh

498. Ripal Patel – India – INR 30 Lakh

499. Akash Vashisht – India – INR 30 Lakh

500. Anirudh Kanwar – India – INR 30 Lakh

501. Shubham Kapse – India – INR 30 Lakh

502. Atif Mushtaq – India – INR 30 Lakh

503. Dipesh Parwani – India – INR 30 Lakh

504. Manish Reddy – India – INR 30 Lakh

505. Chetan Sharma – India – INR 30 Lakh

506. Avinash Singh – India – INR 30 Lakh

507. Alick Athanaze – West Indies – INR 75 Lakh

508. Hilton Cartwright – Australia – INR 75 Lakh

509. Dominic Drakes – West Indies – INR 1.25 Crore

510. Daryn Dupavillon – South Africa – INR 75 Lakh

511. Matthew Forde – West Indies – INR 1.25 Crore

512. Patrick Kruger – South Africa – INR 75 Lakh

513. Lahiru Kumara – Sri Lanka – INR 75 Lakh

514. Michael Neser – Australia – INR 75 Lakh

515. Richard Ngarava – Zimbabwe – INR 75 Lakh

516. Wayne Parnell – South Africa – INR 1 Crore

517. Keemo Paul – West Indies – INR 1.25 Crore

518. Odean Smith – West Indies – INR 75 Lakh

519. Andrew Tye – Australia – INR 75 Lakh

520. Ajay Ahlawat – India – INR 40 Lakh

521. Corbin Bosch – South Africa – INR 30 Lakh

522. Mayank Gusain – India – INR 30 Lakh

523. Mukhtar Hussain – India – INR 30 Lakh

524. Girinath Reddy – India – INR 30 Lakh

525. Jalaj Saxena – India – INR 40 Lakh

526. Yajas Sharma – India – INR 30 Lakh

527. Sanjay Yadav – India – INR 30 Lakh

528. Vishal Godara – India – INR 30 Lakh

529. Eshan Malinga – Sri Lanka – INR 30 Lakh

530. Samarth Nagraj – India – INR 30 Lakh

531. Abhishek Saini – India – INR 30 Lakh

532. Dumindu Sewmina – Sri Lanka – INR 30 Lakh

533. Pradyuman Kumar Singh – India – INR 30 Lakh

534. Vasu Vats – India – INR 30 Lakh

535. Umang Kumar – India – INR 30 Lakh

536. Mohamed Ali – India – INR 30 Lakh

537. Atharva Ankolekar – India – INR 30 Lakh

538. Vaisakh Chandran – India – INR 30 Lakh

539. Auqib Dar – India – INR 30 Lakh

540. Rohit Rayudu – India – INR 30 Lakh

541. Uday Saharan – India – INR 30 Lakh

542. Ayush Vartak – India – INR 30 Lakh

543. Baba Aparajith – India – INR 30 Lakh

544. Sumit Kumar Beniwal – India – INR 30 Lakh

545. Nishunk Birla – India – INR 30 Lakh

546. Digvijay Deshmukh – India – INR 30 Lakh

547. Lakshay Jain – India – INR 30 Lakh

548. Duan Jansen – South Africa – INR 30 Lakh

549. Kritagya Singh – India – INR 30 Lakh

550. P. Vignesh – India – INR 30 Lakh

551. Sabhay Chadha – India – INR 30 Lakh

552. Ben Howell – England – INR 50 Lakh

553. Hemanth Kumar – India – INR 30 Lakh

554. Rohan Rana – India – INR 30 Lakh

555. Bharat Sharma – India – INR 30 Lakh

556. Pratham Singh – India – INR 30 Lakh

557. Tripurana Vijay – India – INR 30 Lakh

558. Ravi Yadav – India – INR 30 Lakh

559. Arjun Azad – India – INR 30 Lakh

560. Abhay Choudhary – India – INR 30 Lakh

561. Gaurav Gambhir – India – INR 30 Lakh

562. Shubham Garhwal – India – INR 30 Lakh

563. Tejasvi Jaiswal – India – INR 30 Lakh

564. Sairaj Patil – India – INR 30 Lakh

565. Madhav Tiwari – India – INR 30 Lakh

566. Kamal Tripathi – India – INR 30 Lakh

567. Prashant Chauhan – India – INR 30 Lakh

568. Yash Dabas – India – INR 30 Lakh

569. Dhruv Kaushik – India – INR 30 Lakh

570. Khrievitso Kense – India – INR 30 Lakh

571. Akash Parkar – India – INR 30 Lakh

572. Vignesh Puthur – India – INR 30 Lakh

573. Tripuresh Singh – India – INR 30 Lakh

574. Vijay Yadav – India – INR 30 Lakh

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576. Saurabh Netravalkar – USA – INR 30 lakh

577. Hardik Tamore – India – INR 30 lakh

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